Carabinieri, Rojc (Pd): «Fondamentali in piccole comunità» (Foto)

«I Carabinieri restano una componente fondamentale a presidio del territorio, che soprattutto nelle comunità più piccole o rurali mantengono un ruolo di prossimità e un rapporto di fiducia che rassicura il cittadino». Lo ha affermato lasenatrice Tatjana Rojc (Pd), che è componente della Commissione Difesa del Senato, recandosi in visita al Comando della Compagnia Carabinieri di Aurisina (Trieste), dove ha incontrato il comandante maresciallo Corrado Pipp e un gruppo di suoi collaboratori.

Carenza di organico e migranti

Durante il colloquio, il maresciallo Pipp ha esposto alcune modalità operative poste in atto a tutela della sicurezza del territorio, le peculiarità dell'area sottoposta al controllo, le richieste dei cittadini, le forme di collaborazione che sono attualmente in essere con le Forze dell'Ordine della vicina Slovenia. La senatrice, esprimendo il suo «senso di apprezzamento e gratitudine per il lavoro dei Carabinieri di stanza ad Aurisina come in tutto il Paese», ha mostrato di essere a conoscenza delle carenze di organico che affliggono le Forze dell'Ordine, le quali «qui fanno fronte anche al fenomeno dei migranti, particolarmente sensibile a ridosso del confine».

Dichiarazioni

«Ho sentito l'esigenza di iniziare le mie visite alle strutture di difesa e di sicurezza da quella che mi è sempre stata vicina e che ho voluto in qualche modo ricambiare con un gesto di attenzione particolare», ha detto Rojc, la cui famiglia è proprio di Aurisina, mentre il maresciallo Pipp, triestino, ha confermato di vivere un'esperienza umana e professionale intensa ed arricchente.

Gallery