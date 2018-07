Il "carcere dei cani" a Borgo San Sergio (VIDEO)

*Aggiornamento*

Un video diventato virale, postato mercoledì scorso da Lorenzo Gentile, che segnala una situazione raccapricciante a Borgo san Sergio: due cani rinchiusi e lasciati senza cibo e acqua, uno di essi a malapena si regge in piedi. Il responsabile sembrerebbe noto alla popolazione e alle autorità per episodi analoghi.

Dopo un primo sopralluogo dei Carabinieri i cani sono stati prelevati per accertamenti e portati, con l'aiuto dell'Enpa, nel canile di via Orsera. I militari dell'Arma hanno dichiarato che, in seguito alle approfondite analisi dei veterinari, gli animali non sono risultati denutriti o maltrattati, e il loro spazio vitale è stato giudicato sufficiente. Sono quindi stati restituiti al proprietario.