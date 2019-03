Sfilata di Carnevale, anziano a Cattinara

Verso le 14.30 si è verificata una caduta accidentale in via ponte della Fabbra. Un anziano con un trauma al volto e al polso, è stato soccorso tempestivamente dal medico del servizio di Motosoccorso, su richiesta della Polizia Locale, che si trovava in via Carducci per la sfilata del carnevale cittadino. Verso le 18 invece un bambino di 6 anni si procurava un trauma cranico frontale, venendo spinto contro la fontana dei quattro continenti da un altro bambino. Valutato e trattato sul posto dal medico del motosoccorso, è stato riaffidato alla mamma.