“Carnevale dei bambini”, grande successo per l'evento organizzato da Sap, Sappe e Conapo

Anche quest’anno ottimo il successo e gradimento da parte di tutti i numerosi bambini e le relative famiglie dei poliziotti e dei vigili del fuoco, al consueto appuntamento del “Carnevale dei bambini 2018”.

L’evento è stato organizzato dal SAP (Sindacato Autonomo Polizia) con il SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) e il CONAPO (Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco) ed è diventato ormai un appuntamento fisso che si svolge nella sala “Vincenzo Raiola” presso la sede del S.A.F.O.C. (Sindacato Autonomo Forze dell'Ordine in Congedo).

Anche quest’anno il SAP, SAPPE e CONAPO, che assieme rappresentano la "Consulta Sicurezza", hanno voluto condividere questo momento di divertimento e felicità non dimenticando quei bambini che purtroppo non possono passare momenti così felici e per questo motivo ha partecipato per divertire e sensibilizzare i presenti, l’associazione triestina ospedaliera “ASTRO” (Associazione triestina ospedaliera per il sorriso dei bambini onlus)

È stato un bel passare assieme tra famiglie, quelle della “Consulta Sicurezza”, che condividono ogni giorno le problematiche di chi, tra mille difficoltà, cerca di garantire la Sicurezza e il Soccorso Pubblico ai cittadini, riuscendo anche a fare della beneficenza.

Ancora una volta straordinaria l’animazione dell’Associazione “Gaia Eventi”, che ha condotto in modo perfetto la festa con giochi, magia, balli e molto gradito è stato l’intervento del Questore Isabella Fusiello che con la sua presenza ha ulteriormente arricchito di valori questo bel pomeriggio.