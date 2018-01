Carnevale di Muggia: prevista una pista di pattinaggio sul ghiaccio

Una pista di pattinaggio sul ghiaccio a Muggia: questa la novità in occasione del Carnevale, che sarà collocata in piazzale Caliterna dal 3 al 13 febbraio e sarà praticabile dalle 10 alle 22. Lo conferma Vincenzo Rovinelli della Flash Srl, oltre che direttore artistico del Carnevale muggesano: la pista sarà lunga 30 metri e larga 15 e sarà corredata dalla "casetta dei pattini", adibita al noleggio degli stessi. Previsti anche stand enogastronomici e attrezzature per scivolare sul ghiaccio, tra cui pinguini e orsetti per i bambini. Non ci sarà invece una tettoia per permettere l'uso in caso di maltempo, come nelle analoghe strutture a Udine e Monfalcone. Il costo, comprensivo di noleggio pattini, sarà di 5 euro l'ora per gli adulti e 3 per i bambini.

La struttura sarà parte del più ampio Villaggio Carnevale, che comprenderà un autoscontro, un calcetto, un labibrinto di specchi e altre attrazioni. Il presidente dell'associazione delle Compagnie del Carnevale muggesano, Mario Vascotto, ha inoltre svelato il nome della madrina del Carnevale: l'artista Daniela Pobega, che succederà quest'anno alla pattinatrice Silvia Stibilj. Saranno poi presenti all'apertura del corso mascherato dell'11 Febbraio 5 maschere provenienti dal Piemonte, circostanza finora inedita che dimostra quanto la realtà muggesana stia acquistando un crescente prestigio anche al di fuori del suo territorio.