Carri e gruppi mascherati a Grado per il Carnevale estivo (FOTO e VIDEO)

Sono partiti dall'Isola della Schiusa poco dopo le 21 sfidando il maltempo i carri e i gruppi mascherati del Carnevale estivo a Grado, organizzato da Sogit e Admo. Peccato per la pioggia, che poco prima dell'inizio previsto ha fatto fuggire molti dei turisti presenti e scoraggiato sicuramente altri a venire.

La sfilata serale per le vie dell'isola però non si è arrestata, le maschere hanno attraversato il centro del paese arrivando davanti al Municipio in piazza Biagio Marin per la festa finale, con musica ed intrattenimento fino a tardi.

Sono intervenuti per la manifestazione polizia locale, vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, volontari dell'Aipi e ovviamente i volontari della Sogit.

I carri:

- Ciarleston (Sampeter)

- L'impiccione viaggiatore (Il Clan Destino di Buja)

- I Minions alla Riscossa (Circolo Brisld Gric - San Floriano)

- In fondo al mar (Gruppo giovani Strassoldo)

-Tutti pazzi per la scienza (Siacco di Povoletto)

-Ai vampiri del Sabotino poco sangue ma tanto vino (San Mauro Gorizia)

-Trasportando l'allegria (Gruppo Giovedì grasso - Grions)

-Robin Hood (Savogna)

-Un mondo di dolcezza (Compagnia del carro - Staranzano)

-Con la testa tra le nuvole (Montereale Valcellina)

-SPQG ( Gruppo Giovani - Gias di Aviano)

-Co il gatto no xe i topi balla ( Pustne - San Pelagio)

- Torneremo alle spade (Medeazza)

- Messico e Nuvole (Gioventù di Maniago)

I gruppi:

- Gruppo maschere servolane "Lalo" e Banda Vecia Trieste Servola

- I Fenicotteri rosa (Signora delle Fiabe - Grado)

- Compagnie Carnevale Muggesano

- "Gavemo le scatole piene de..." (Mati pel Carnaval di Monfalcone)

- Paella party (Marcottini)

- I popoli del Sol Levante (La banda del Quaiat)

- Nação Nordeste Brasile

A seguire alcune foto della partenza dall'Isola della Schiusa e video della festa nel centro di Grado.