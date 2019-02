Carnevale Muggesano: da Piazza Libertà a Muggia in navetta

C’è grande trepidazione in attesa dell’inizio del 66° Carnevale Muggesano, la manifestazione di maggior richiamo e afflusso di persone nel centro della città istroveneta. Una manifestazione all’insegna della tradizione, dell’allegria e della sicurezza che ha alle spalle un’importante macchina organizzativa costituita da tutte le realtà coinvolte non solo al successo del corso mascherato di domenica 3 marzo 2019, ma ad ogni singola giornata di questa imperdibile settimana.

In tal senso, per agevolare i servizi di mobilità e offrire supporto alla manifestazione in occasione del Carnevale muggesano, Trieste Trasporti metterà in campo nelle serate del venerdì, sabato e martedì, dalle 19:30 alle 05:00 del giorno successivo, un servizio di navette. Le navette partiranno, a riempimento, da Piazza Libertà -e precisamente dal capolinea delle linee 20 e 21- ed arriveranno direttamente a Muggia senza effettuare fermate intermedie. Un servizio intensificato, quindi, per permettere lo spostamento senza avvalersi di mezzi propri, andando incontro pertanto alle esigenze registrate in questi anni. Si invitano pertanto i partecipanti alla manifestazione a recarsi in Piazza Libertà per poter usufruire del servizio offerto.

In occasione della sfilata e delle manifestazioni collegate, inoltre, i servizi fra Trieste e Muggia saranno potenziati, a partire dalle 12:00, con nove bus autosnodati. Per l’intera giornata, inoltre, la linea 20 sarà rafforzata con ulteriori cinque mezzi. “Ringrazio Trieste Trasporti, la Regione e tutti coloro che attraverso un lavoro sinergico hanno contribuito a cercare di rendere, anche quest’anno, il Carnevale un evento speciale” ha commentato l’assessore Stefano Decolle.

“Mi auguro che, anche in questa 66ma edizione, l’affluenza nella nostra città possa vantare numeri importanti, non solo a conferma della crescita di questo evento, ma anche come risposta all’ottimo lavoro svolto da tutti coloro che, dietro le quinte, da mesi e mesi non si risparmiano affinché sia un appuntamento riuscito” ha concluso Decolle precisando: “Il Carnevale è senz’altro una festa all’insegna del divertimento e della spensieratezza, ma sempre contrassegnato dal buon senso e dall’agire responsabile. Un comportamento che auspichiamo faccia parte del normale vivere di ciascuno, e che quindi sarà adottato anche nelle calli, nelle piazze, nei locali della nostra Muggia cosi come nei mezzi della Trieste Trasporti che fin qui e da qui si muovono”.