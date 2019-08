L'edizione 2019 del Carnevale Muggesano nel nome di Dario Macor

Il Carnevale Muggesano torna a colorare la cittadina rivierasca anche quest’estate. Da venerdì 9 fino a giovedì 15 agosto, le storiche compagnie daranno vita ad una delle manifestazioni più vivaci della provincia di Trieste attraverso concerti, eventi sportivi e molto altro all'insegna del tradizionale entusiasmo che anima i residenti. Proprio oggi 7 agosto in piazzale Caliterna è stato infatti presentato il calendario ufficiale della kermesse organizzata dall'Associazione delle Compagnie del Carnevale in collaborazione con il Comune di Muggia e dell'Associazione dei Commercianti locali.

"Anno dopo anno questa manifestazione sta crescendo - ha introdotto la sindaca di Muggia, Laura Marzi - e molte persone attendono l'arrivo della sua edizione estiva. Per questo devo ringraziare l'Associazione delle Compagnie perché attraverso questo evento riusciamo a legare il tessuto sociale muggesano".

L'edizione 2019 del carnevale estivo rappresenta una porzione importante dell'estate muggesana in termini di eventi. "La kermesse infatti fa parte della programmazione stagionale - ha ricordato la Marzi - che vedrà anche l'edizione del Muja Busker Festival e di altre manifestazioni che animano Muggia durante l'estate". La sindaca della località istriana ha voluto sottolineare come "anche quest'anno il Comune ha inteso manifestare concretamente solidarietà all'associazione Omnibus di Arquata del Tronto, in Valfluvione (zona gravemente colpita dal terremoto del 2018), come già fatto l'anno scorso in occasione della consegna di una borsa di studio di 2000 euro ad uno studente marchigiano".

La solidarietà nel 2019

Quet'anno durante il carnevale estivo "ci sarà una cassetta dove verranno raccolte le donazioni in favore proprio di questa associazione, che ha manifestato più volte il senso di abbandono rispetto al territorio e che noi, come Comune, abbiamo voluto sostenere in virtù di un intervento continuativo e, di questi tempi, sempre più raro". I fondi che verranno raccolti durante la prossima settimana verranno consegnati alla fine del prossimo anno scolastico, ha fatto sapere la Marzi. Un pensiero speciale è stato quindi rivolto al re carnevale, Dario Macor. prematuramente scomparso all'inizio di quest'estate. L'edizione estiva di quest'anno "è dedicata a lui" ha concluso la prima cittadina di Muggia.

Anche Stefano Decolle, assessore al Carnevale ha ribadito "l'autenticità della manifestaizone perché produce la consapevolezza dello stare assieme in piazza. Il carnevale infatti è in grado di mettere assieme la comunità nei sentimenti più profondi e far crescere la condivisione delle responsabilità soprattutto sul fronte della sicurezza, tema estremamente importante per tutta Muggia".

Gli eventi

Per quanto riguarda invece il calendario, la manifestazione vedrà l'apertura proprio venerdì 9 agosto con il concerto dei Magazzino Commerciale in programma alle 20 in piazzale Caliterna, per proseguire con l'attesissimo appuntamento della Vogadamata di domenica 11 agosto alle 19 sul lungomare Venezia (attesi anche equipaggi sloveni e croati, nonché imbarcazioni provenienti da Trieste ndr), per proseguire poi con lo show delle Mitiche Pirie di lunedì 12 sempre alle 20 nel piazzale fulcro degli appuntamenti.

Martedì 12 alle 20 sarà la volta dei Crampi Elisi di Maxino, Flavio Furian e Elisa Bombacigno, mentre il giorno successivo si terrà la Caccia al Tesoro a cura della compagnia Ongia. Chiusura con le premiazioni e alle 21 il dj set a cura di tutte le compagnie del Carnevale Muggesano. Tutti gli eventi sono gratuiti. Ulteriori informazioni sul sito www.carnevaldemuja.com.

Il Comune inoltre ha provveduto ad informare già nei giorni scorsi le limitazioni al traffico e alla viabilità per le zone dove si svolgeranno le manifestazioni legate al Carnevale Muggesano, con la chiusura al traffico di alcune vie e i divieti di sosta e di fermata previsti per la durata della kermesse.