A Muggia torna il Carnevale estivo, tutte le modifiche alla viabilità

A Muggia va in scena la grande festa per il Carnevale estivo. Il tradizionale appuntamento che si rinnova anche quest'anno dal 9 al 15 agosto, porta con sé anche le conseguenti modifiche alla viabilità, così da permettere il regolare svolgimento della manifestazione. Il Comune della cittadina rivierasca ha infatti diramato i provvedimenti per quanto riguarda i divieti di transito per tutta la settimana che vedrà migliaia di persone in costume.

I divieti

Come da comunicazioni istituzionali quindi il Mandracchio sarà pedonalizzato e il divieto di transito riguarderà via Battisti - nel tratto compreso tra largo Caduti per la Libertà, via Manzoni e riva De Amicis per tutte le giornate del Carnevale dalle 18 alle 24. Il divieto varrà per tutti i veicoli, eccetto per i veicoli di soccorso e di emergenza.

I chioschi e gli intrattenimenti a cura dell'Associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano saranno collocati nell'area del piazzale Caliterna.