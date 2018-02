Carnevale: possibili rallentamenti per la sfilata rionale di Barriera Vecchia

Questa mattina, venerdì 9 febbraio, vi saranno possibili rallentamenti al traffico per permettere la sfilata rionale di Barriera Vecchia lungo le vie del rione. Lo annuncia la Polizia locale tramite la sua pagina Facebook Agente Gianna. Le mascherine partiranno alle 10 dalla scuola Gasperdis di via Vittorino da Feltre x proseguire lungo la via Donadoni, via Settefontane, via Manzoni, via Pascoli, via Conti, via Petronio, via Donadoni e via Vittorino da Feltre x concludersi presso l'oratorio della parrocchia di San Vincenzo de Paoli.