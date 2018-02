Carnevale: restrizioni e divieti di sosta per il tradizionale "Corso delle serve"

A Servola i festeggiamenti “carnascialeschi” continuano questo pomeriggio con il "Corso delle Serve". Per questo motivo, come segnala la pagina Facebook della Polizia locale "Agente Gianna", dalle ore 8 di oggi, 8 febbraio alle 20 di domani è stato istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli in via del Pane Bianco dal civico 14 fino all’incrocio con v. Sulpicio Gallo (lato civici Pari). Inoltre, oggi dalle 14 alle 20 divieto di sosta e fermata con rimozione e divieto di transito per tutti i veicoli in via di Servola (da v. dei Giardini a v. Banelli ed in v. Soncini dal civ.145 Ufficio Postale fino alla v. di Servola).