Carnevale di Servola: i provvedimenti per la viabilità

Il carnevale di Servola, uno dei più sentit della città, si apre ufficialmente dopodomani, giovedì 28 febbraio. La Polizia Locale diffonde le modifiche alla viabilità:

Giovedì 28 febbraio

9.30-12.00 Sfilata delle scuole

Divieto di transito

via di Servola (dalla Farmacia al civico 127)

via Soncini (da via di Servola alla Posta)

via Pirandello (tra via di Servola e via Soncini)

14.00-20.00 Corso delle Serve

Divieto di transito

via di Servola (tra via dei Giardini e via Banelli)

via Soncini (da via di Servola alla Posta)

Tutta la settimana (28 febbraio - 6 marzo)

Se girate in macchina, da quelle parti, fate attenzione ai cartelli di divieto di sosta con rimozione in via di Servola, via dei Soncini, via del Pane Bianco, via Pirandello.