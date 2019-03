Un Carnevale "in sicurezza" grazie alle Forze dell'ordine

Ha funzionato l’apparato di sicurezza predisposto in occasione degli eventi connessi con il Carnevale di Muggia e Trieste. Fondamentale il concorso di tutte delle forze dell’ordine, dell’Amministrazione comunale della cittadina rivierasca e di tutte le componenti coinvolte (dalla Polizia Locale agli steward predisposti dagli organizzatori e dai sanitari del 118 ai volontari) per garantire alla cittadinanza di trascorrere in serenità il Carnevale.

I servizi

I servizi di vigilanza e di controllo del territorio, attuati al fine di prevenire turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica quali risse, danneggiamenti ed episodi di inottemperanza, sono stati coordinati dal Commissariato di P.S. di Muggia. Importante perché immediata l’azione della Divisione Polizia Anticrimine della Questura con il Commissariato nell’emissione di misure di prevenzione quali il divieto di ritorno nel Comune di Muggia a carico di soggetti autori di liti e aggressioni nei confronti di altri partecipanti al Carnevale. Anche a Trieste, nei suoi rioni e in centro, tante le manifestazioni carnevalesche monitorate sempre con attenzione dal personale della Questura con il concorso di tutte le altre forze di Polizia.