Carnevale: torna park&ride, il servizio di Trieste Trasporti e Comune

Torna per carnevale il servizio di park&ride. Frutto della collaborazione fra Trieste Trasporti e l’Assessorato Area città e territorio del Comune di Trieste, l’iniziativa consentirà, martedì 13 febbraio, di parcheggiare l’automobile nelle aree riservate dei parcheggi di Opicina (quadrivio) e via Flavia (piazzale Cagni) e di raggiungere il centro città con i mezzi pubblici, senza dover pagare il biglietto. L’obiettivo è decongestionare il traffico nelle vie del centro nella giornata della sfilata mascherata. Dalle 12 alle 15 si potrà lasciare l’automobile in una delle due aree di interscambio e ritirare un biglietto gratuito che potrà essere utilizzato su tutti gli autobus di linea fino alle ore 21.

A consegnare i biglietti, in corrispondenza dei parcheggi, sarà il personale di Trieste Trasporti. Da via Flavia le linee consigliate per venire a Trieste sono la 19, la 20, la 21 e la 23; da Opicina la 2/ e la 4. Il park&ride di carnevale segue l’analoga iniziativa che era stata organizzata lo scorso dicembre nelle settimane di Natale, e che aveva riscosso un significativo interesse sia da parte dei triestini e sia dei turisti. Ma non è questa l’unica iniziativa a supporto delle manifestazioni di questi giorni. Il 10, l’11 e il 12 febbraio un bus navetta collegherà Muggia con il centro commerciale Montedoro, con 24 partenze quotidiane fra le 9:40 e le 19:00, mentre fino a martedì saranno potenziati tutti i collegamenti fra Trieste e Muggia, anche quelli notturni. E sempre martedì, per consentire lo svolgimento della sfilata mascherata in città, dalle 13:30 e fino al termine delle manifestazioni, molte linee subiranno modifiche. Tutte le indicazioni sono disponibili sul sito internet di Trieste Trasporti. Aggiornamenti in tempo reale anche sul profilo Twitter dell’azienda e sul canale Telegram del Comune di Trieste.