Corsi mascherati e sfilate rionali: Trieste si prepara al Carnevale

Trieste sta per rituffarsi nel festoso clima del Carnevale per ospitare la 29esima edizione del Corso Mascherato che assegnerà l'ambito Palio di Trieste. Il Comitato di Coordinamento per il Carnevale di Trieste e del Palio cittadino, in coorganizzazione con il Comune di Trieste, sta infatti preparando un'edizione ricca di novità, sorprese e divertimento. Si comincia domenica 16 febbraio, alle ore 12, in piazza dell’Unità, dove il Re e la Regina del Carnevale riceveranno le chiavi della Città da parte dell’Amministrazione comunale accompagnati dagli ottoni della Banda Refolo.

Corsi mascherati e sfilate rionali sono in programma per quasi un'intera settimana tra Servola, San Giovanni, Roiano, Borgo San Sergio, Barriera Vecchia e Valmaura, mentre in Piazza Unità non mancherà l'attesa musica e animazione per i più piccoli, che rimangono i veri protagonisti di questa fantastica festa. Il Carnevale si festeggerà, infatti, anche nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e nei ricreatori del Comune di Trieste con la partecipazione di tutti i bambini iscritti nelle varie fasce d'età, secondo un nutrito programma che culminerà nella Sfilata dei Ricreatori di venerdì 21 febbraio alle 17.00 con partenza dal Ricreatorio Gentilli di Servola. Non mancherà il consueto e immancabile “Corso delle Serve”, una delle più antiche tradizioni carnascialesche del rione di Servola che si richiama alla consuetudine delle balie che portavano a spasso i figli dei signorotti, “cullati” su esilaranti carrozzine.

Palio di Trieste

Grande attesa ci sarà poi per il corso mascherato di martedì grasso che assegnerà il Palio di Trieste, ove saranno in lizza 9 rioni triestini e a cui parteciperanno, oltre a 4 carri allegorici provenienti da Muggia (con le compagnie: Brivido, Bulli e Pupe, Lampo e Mandrioi) anche uno dal Carnevale Carsico di Opicina (del gruppo KU POK di Prosecco Opicina e Contovello). Ecco i titoli proposti per la sfilata dai 9 rioni:

Cittavecchia San Giusto Hollywood

Servola Spedizioni

Roiano I Ruggenti Anni Venti

Barriera Vecchia Master Cogo

Rozzol I Puffi

San Giovanni Peace And Love! Pace nel Mondo e Amore Universale

Borgo San Sergio Gli animali del Borgo

Valmaura El Bordan Triestin... tra farfalle e morbin

San Giacomo Anni '70



L'animazione del corso mascherato sarà curata dallo showman triestino Mauro Manni, affiancato dallo staff del “C’era una volta”. Con lui sul palco il Dj Fló e l'animatrice e cantante Martina Stranich che, con i ballerini Diego Hudorovich e Larymar Fenga, coordinerà le coreografie sul palco.

L'esibizione del gruppo “Aperitivo silenzioso” precederà le premiazioni in Piazza Unità interpretando alcuni noti brani con la lingua dei segni per unire il divertimento all'impegno sociale. Quest’anno inoltre il programma si arricchirà di un nuovo evento: un'anteprima che vedrà protagoniste le maschere, in coppia e singole, di adulti e bambini, iscritti alla sfilata del 29° Corso Mascherato, che lunedì 24 febbraio, alle 17.30, potranno sfilare al centro commerciale "Torri d'Europa". Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul Carnevale 2020, sono attivi il sito internet (www.carnevaletrieste.it) e il gruppo facebook ufficiale Il Carnevale di Trieste. Sul sito www.radiopuntozero.it sarà possibile assistere alla diretta streaming del Corso Mascherato.

Iscrizioni (come sempre gratuite) presso l'Infopoint di Piazza Unità d'Italia n. 4/b, da giovedì 20 febbraio a sabato 22 febbraio, dalle 15.00 alle 18.00; domenica 23 e lunedì 24 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00.