La Grande guerra riemerge dalla terra, pezzo d'artiglieria fatto brillare in Carso

Ieri pomeriggio gli artificieri del Nucleo regionale della Polizia di Stato si sono recati nei pressi dell’Adventure Park in località Visogliano, a Sistiana, per la segnalazione del rinvenimento di un proietto di artiglieria da 75 millimetri, presumibilmente risalente alla Prima guerra mondiale e che è stato successivamente fatto brillare. A notarlo un residente, che stava sistemando il muretto a secco che divide la sua proprietà da un sentiero molto frequentato da escursionisti e turisti. Sul posto anche personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Duino-Aurisina che ha interdetto l’area per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

