Sciopero davanti alla Burgo, lo sconforto degli operai (VIDEO)

Questa mattina gli operai della cartiera Burgo di San Giovanni di Duino hanno scioperato davanti all'entrata dello stabilimento. Dopo mesi di trattative e di "rimbalzi" di notizie sulla stampa, il momento critico è arrivato. La decisione da parte dell'azienda di procedere con 87 licenziamenti ha fatto scattare, per alcuni addetti ai lavori in maniera tardiva, uno sciopero di 24 ore. Numerose le sigle sindacali presenti a Duino per protestare ufficialmente contro la decisione dell'azienda. Le reazioni della politica regionale non si sono fatte attendere.

Salta il tavolo al Ministero

Qualche giorno il tavolo al Ministero per lo Sviluppo Economico tra le parti interessate era saltato, facendo così "precipitare" la crisi che da mesi si respirava nello stabilimento. Nei giorni scorsi l'Assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen aveva affermato che "da adesso dovranno cambiare molte cose. La Regione non è un bancomat e i lavoratori non sono numeri: se le regole non funzionano, dovremo cambiarle. Prevedendo, altresì, opportuni meccanismi sanzionatori".