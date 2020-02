Giorno del Ricordo senza fine, striscione di Casa Pound contro l'Anpi

"Anpi difende i titini? Negazionismo & quattrini". Questo il messaggio apparso su striscioni a firma del partito neofascista di CasaPound affissi nella notte in un centinaio di città italiane, dopo le polemiche sul Giorno del Ricordo e la commemorazione dei martiri delle foibe.

"Non ci stiamo all'ipocrisia di chi ritiene l'Anpi intoccabile solo per il nome che porta - sottolinea CasaPound in una nota - Chi definisce 'presunta vittima' una martire come Norma Cossetto, studentessa istriana violentata e infoibata dai partigiani titini nel 1943, o mette in dubbio l'esistenza di un progetto di pulizia etnica come quello del comunismo jugoslavo che ha fatto 10 mila morti e 350 mila esuli dovrebbe essere tenuto fuori dalle celebrazioni di una data come il Giorno del Ricordo, e invece all'Anpi ha aperto le porte persino il Senato per una conferenza dal titolo che evocava la retorica riduzionista”.