"Dolore, ora tutti assieme per superare questo momento", Grilli sulla morte della donna ospite di Casa Serena

"Tutti assieme per superare questo momento difficile". Le parole sono dell'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Trieste, Carlo Grilli che con un post pubblicato sul suo profilo Facebook ha commentato la giornata in cui un'anziana di 87 anni, ospite nella residenza per anziani di proprietà dell'amministrazione triestina, è deceduta all'ospedale di Cattinara per cause che niente hanno a che vedere con il Covid-19. La donna infatti era stata trasportata a Cattinara per alcune complicazioni di salute relative ad una "perforazione interstiziale". Dopo gli accertamenti del caso, era emersa anche una brutta polmonite e, sottoposta al test del Coronavirus, era infine risultata positiva al Coronavirus.

Carlo Grilli ha quindi affidato ai social il suo pensiero. "Una giornata davvero complessa - ha scritto l'esponente della Giunta Dipiazza -. Il dolore per la morte di una persona. La preoccupazione di tutta una comunità. Il lavoro incessante di tutti noi e, soprattutto degli operatori sociali e sanitari per fronteggiare questa situazione. Un grazie a loro per la professionalità, la pazienza l’abnegazione".