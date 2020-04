Case di riposo: tamponi a oltre 900 persone, positivo uno su tre

Sono state controllate 904 persone, tra operatori e ospiti, nelle case di riposo del territorio ASUGI, e 301 persone sono risultate positive al Covid 19. Questi gli esiti dei tamponi effettuati al 21 aprile su 65 strutture (che ospitano 3090 persone) considerate prioritarie in base al gradiente di rischio (la promiscuità con altri residenti e tipologia di pazienti). Sono 95 in totale le case di riposo censite nel territorio, in tutto 3611 ospiti.

I numeri

Nelle 65 strutture monitorate sono stati effettuati tamponi a 904 persone (il 30% degli ospiti) secondo criteri clinici di priorità. Nel tempo sono stati eseguiti più tamponi alla stessa persona, per un totale di 1.269 tamponi di cui 868 (68,4%) sono risultati negativi, mentre 378 (29,8%) sono stati riscontrati positivi. 301 persone su 904 (33%) hanno avuto un tampone positivo nel loro decorso clinico. Essendo i tamponi ripetuti nel tempo, l’ultima rilevazione sulle stesse 904 persone segnala 264 riscontri positivi (29,2%), mentre il numero dei negativi sale a 633 (70%), con un 0,8% di risultati incerti da ripetere.

16 strutture con positività

La distribuzione delle persone positive nelle case di riposo non è però omogenea in quanto vi sono 16 strutture con casi di positività e 49 per ora esenti da contagio (nelle quali si è effettuata l’indagine per il momento sulle persone maggiormente fragili), alcune con percentuali bassissime di ospiti con tampone positivo ed altre invece maggiormente impegnate. Queste ultime stanno ricevendo il massimo supporto da parte degli operatori di ASUGI per erogare assistenza adeguata all’incrementato fabbisogno. In questi giorni sarà completata la ricognizione diagnostica su tutte le Strutture e verrà aumentato il numero di ospiti sottoposti a tampone fino, alla copertura dell’intero numero dei residenti.

Si stanno monitorando anche gli operatori attivi nelle residenze esaminate. Al momento risultano esserci un centinaio di positività in sedici strutture. Il numero dei tamponi effettuati finora agli operatori è di 1.051.

Riepilogo

1) Residenze

Residenze totali: 94

Residenze in cui è stato fatto il tampone: 65

Residenze esenti contagio: 45



2) Tamponi

Totale tamponi eseguiti: 2.320

Di cui tamponi agli ospiti: 1.269

Di cui tamponi positivi: 378

Di cui tamponi negativi: 868

Di cui tamponi agli operatori 1.051



3) Ospiti - totale

Totale ospiti su cui è stato fatto il tampone: 904

Totale ospiti con tampone positivo: 301

Totale ospiti con tampone negativo: 603



4) Ospiti – ultima rilevazione

Alla rilevazione più recente sugli stessi ospiti:

Ospiti su cui è stato fatto il tampone: 904

Ospiti con tampone positivo: 264

Ospiti con tampone negativo: 633

Riapre la medicina d'urgenza a Cattinara

Sul fronte della gestione dell'emergenza nell'ospedale di Cattinara c'è da segnalare la ripresa delle attività nel reparto di Medicina d'urgenza. Al momento verranno allestiti da 6 a 8 posti letto con un solo paziente per le stanze piccole e due per quelle di dimensioni maggiori, mantenendo sempre l'adeguato distanziamento di sicurezza. L'operatività del reparto sarà garantita dalla presenza di 2 medici, 3 infermieri un operatore socio sanitario durante i turni del mattino e del pomeriggio e di un medico, 3 infermieri e un Oss durante la notte. Dal punto di vista operativo il reparto sarà considerato "area grigia"; quindi il personale adotterà i dispositivi di protezione e tutte le precauzioni dei reparti Covid-19, indipendentemente dal fatto che i pazienti siano in attesa dell'esito del tampone fatto in Pronto soccorso.