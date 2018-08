L'Archivio Comunale al posto dell'ex caserma Beleno

I lavori all'ex caserma Beleno di via Revoltella sono in fase di ultimazione. Questa mattina gli assessori Elisa Lodi e Lorenzo Giorgi hanno effettuato un sopralluogo nei locali abbandonati da decenni e che in autunno avranno una nuova vita. Il secondo lotto di lavori per la realizzazione del nuovo Archivio comunale sta procedendo e verrà ultimato tra qualche mese. La struttura ha tre piani dove nell'ultimo si verrà sistemata anche una sala conferenza.

I costi

Il costo ammonta a circa 2 milioni e 800 mila euro. La parte dell'edificio interessata dall'intervento è stata ristrutturata completamente adeguandola ai vigenti criteri antisismici energetici e impiantistici, prima con il finanziamento statale e poi con quello comunale.

I pannelli solari

Verranno installati gli armadi compattabili al fine di sfruttare appieno gli spazi. Sono stati installati anche i pannelli solari che funzionano in maniera da non disperdere l'energia prodotta (la caserma della Polizia Locale a due passi riceve l'energia non consumata dall'ex Beleno ndr).

L'esterno

Le aree esterne verranno risistemate e la realizzazione della scala di sicurezza e ulteriori opere di finitura del primo piano.