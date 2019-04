Nessun acquirente, di nuovo in vendita l'ex caserma di Basovizza

“Co la carne nel regipeto e la trapa in tel baul, a Busani povereto za ghe trema un poco el…”. Il motivetto divertente del grande Toni Damiani fa da colonna sonora alla notizia che il Demanio ha deciso di vendere 25 immobili di sua proprietà in Friuli Venezia Giulia, tra i quali la storica ex caserma dei Carabinieri di Basovizza. La struttura era già stata messa in vendita tre anni fa. Da quella volta però,evidentemente nessuno si è fatto vivo per l’acquisizione della struttura.

Poco più di 125 mila euro per 2000 metri quadrati

Il prezzo risuona come simbolico, visto che per “portar via” l’edificio un tempo utilizzato come caserma, la vecchia rimessa per i mezzi e un’area di pertinenza che si sviluppano su oltre 2000 metri quadrati, bastano 125.442 euro. Un prezzo di comodo, insomma, che potrebbe essere appetibile a molti privati. La struttura è sita in località Basovizza 183, a due passi dall’ex confine di stato, e risulta essere inutilizzato da molti anni. La nuova caserma del paese carsolino infatti è stata inaugurata nel 2002.

“Sono a carico dell’acquirente – si legge nella nota – eventuali oneri per la rimozione di mobilio e oggetti presenti nel fabbricato”. Prima della compravendita chi intende acquistare la storica ex caserma deve anche provvedere all’eventuale aggiornamento degli accatastamenti. La struttura è presumibilmente in pessimo stato.