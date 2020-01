Caserma di via Rossetti, Dipiazza annuncia lo "sblocco": "Trovata la soluzione"

Abbiamo trovato la soluzione per via Rossetti. Ad annunciare lo “sblocco” del progetto che dovrebbe trasformare l’abbandonata caserma Vittorio Emanuele III in un “moderno campus per studenti” è stato il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, intervenuto oggi 24 gennaio all’inaugurazione del 96esimo anno accademico dell’Università degli Studi.

Il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti

Il primo cittadino di Trieste ha precisato che il percorso per “la realizzazione di un innovativo campus per le scuole superiori e l’università nell’ex caserma di via Rossetti” vedrà il coinvolgimento di diversi attori. Il comune di Trieste, in una prima fase, prenderà infatti in locazione per un periodo congruo tutta l’area, ora di proprietà di cassa depositi e prestiti.

I lavori

L’amministrazione otterrà quindi il “titolo per poter avviare direttamente le progettazioni ed i lavori di riqualificazione necessari” come ha sottolineato il sindaco. Step successivi saranno quindi “le procedure per la sdemanializzazione e quindi la vendita sul cui ricavato, la Cassa Depositi e Prestiti eserciterà il diritto di prelazione” trasformando il Comune nel proprietario dell’area. “Uno spazio enorme – ha concluso il sindaco – di oltre 12 ettari con immobili che potranno essere riconvertiti: laboratori, aule, impianti sportivi, mense, il tutto in un’ottica di efficienza e sostenibilità”.