Casetta incendiata ad Aurisina, l'intervento dei Vigili del Fuoco (FOTO)

Un incendio è scoppiato all'interno di una casetta a due piani ad Aurisina. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco alle 15:45 di oggi, 22 febbraio. L'abitazione, situata a breve distanza dal centro, è stata presto raggiunta dalla squadra del distaccamento di Opicina, un’autobotte e il funzionario di guardia dalla sede centrale.

Giunti sul posto i vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione e hanno estinto l’incendio che era localizzato in una stanza al piano terra della casetta. L’incendio non ha interessato persone ma ha causato esclusivamente danni materiali e la casetta è stata dichiarata inagibile fino alla messa in sicurezza ed il ripristino degli impianti.