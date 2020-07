Crescono i casi in Slovenia: 24 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Dopo tre giorni consecutivi con 19 casi, nella giornata di oggi, 18 luglio, sono 24 i nuovi positivi registrati in Slovenia. Lo riporta La voce del popolo specificando che i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 1.027. Attualmente sono ricoverate in ospedale 19 persone, di cui due in terapia intensiva. Oltre la metà dei nuovi casi sono giovani tra i 25 e i 34 anni, sette tra i 35 e i 44 anni e il resto sono anziani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.