Caso Regeni, Conte: "Dall'Egitto massima collaborazione"

" Al Sisi mi ha rassicurato che c'è massima collaborazione da parte loro sul caso Regeni.". E' quanto dichiarato dal Giuseppe Conte in una diretta Facebook al termine dell'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente egiziano, avvenuto al Cairo. Come riportato dall'Agenzia Dire, il premier ha sottolineato che sono stati ripresi i contatti tra gli investigatori. "E' importante e che questa collaborazione riprenda, perche' per noi la verita' su questo caso è importante, è importante per l'Italia" ha consluso Conte.