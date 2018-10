Caso scolari Lodi: la Fondazione Luchetta sostiene i bambini extracomunitari

Anche la Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin aderisce alla campagna “Tutti i bambini sono uguali – Colmiamo la differenza”, a favore degli scolari di Lodi, dove qualche giorno fa centinaia di famiglie extracomunitarie sono rimaste penalizzate dal Comune, che ha chiesto loro un’attestazione in cui si dichiara che nel loro Paese non posseggono nulla​. In questo modo, molti alunni si ritrovano a dover mangiare a casa e non insieme ai compagni, perché i costi della mensa sono diventati per loro inaccessibili.

Così dichiara la presidente della Fondazione, Daniela Schifani Corfini Luchetta: "Ogni bambino ha il diritto di andare a scuola e di non subire discriminazioni. Grazie alla Caritas e al Coordinamento Uguali Doveri che ci danno la possibilità di fare concretamente qualcosa. Al di là di questa raccolta di fondi, non possiamo esimerci dall’esprimere una profonda preoccupazione per quanto sta succedendo in Italia nei confronti di persone più deboli che hanno bisogno di aiuto e protezione, indipendentemente dalla provenienza, dal colore della loro pelle o religione».