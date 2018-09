Casting "La Porta Rossa 2": si cercano triestini di bella presenza

Si ricercano uomini dai 30 ai 60 anni disponibili a lavorare come comparse nella fiction La Porta Rossa 2

nella giornata di lunedì 10 settembre.

Come requisiti i candidati dovranno avere un abito elegante da serata di gala, bella presenza ed essere residenti a Trieste e provincia. Dovranno dare inoltre disponibilità alla lavorazione notturna sino alle 05:00 am.

Si cercano anche 4 uomini di corporatura muscolosa e con vestito nero per ruolo di bodyguard (meglio se di professione).

Gli interessati possono mandarela candidatura per mail a comparsetrieste@gmail.com inviando delle foto, numero di telefono taglia/altezza/numero di scarpe e disponibilità. La retribuzione sarà di 86 euro lorde.