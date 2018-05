Casting "La porta rossa 2": si cercano uomini e donne con look capelli anni ’80

Proseguono i casting per la fiction de La Porta Rossa 2.

Si ricercano uomini e donne con look capelli anni ’80, nello specifico uomini con capelli lunghi ai lati delle orecchie, donne con capelli lunghi modellabili.

Si richiede disponibilità il 7 giugno dalle ore 16.00 alle 02.00 con regolare retribuzione in busta paga da comparsa.

Si interessati inviare una o due foto corredate da contatto telefonico e segnalare se in possesso di zaini Invicta o borse anni ’80.

Mail: comparsetrieste@gmail.com , telefono 3889550594

Ricordiamo le altre ricerche in corso:

- un attore con sembianze ed accento slavo di corporatura massiccia

-un attore italiano con sembianze tarchiate e faccia da cattivo tipo bodyguard

- auto tuning

- moto modello Harley Davidson o elaborate

- 4 ciclisti con bici e abbigliamento

- 2 gemelle femmine nate tra aprile e maggio 2018

- musicisti fiati e archi

- giocolieri, trampolieri, mangiatori di fuoco

- banda di paese che suona camminando