Casting La Porta rossa 2: cercasi due gemelline/i neonate/i

In occasione della fiction La Porta rossa 2, che verrà girata a Trieste da giugno a ottobre 2018, si ricercano una coppia di gemelline/i appena nate/i per alcune sequenze che verranno girate nella nostra città tra giugno e luglio. Le scene verranno girate in un paio di giorni lavorativi. È previsto un compenso.

I genitori interessati possono contattare il numero 388 9550594 oppure mandare una mail a casting@diegosomigliana.com