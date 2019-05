Cattinara: CRTrieste dona nuovo apparecchio per la "chirurgia senza bisturi"

Una nuova strumentazione che rende la clinica urologica tra le più avanzate d’Italia, in grado di eseguire interventi chirurgici più veloci e meno invasivi ed effettuare una diagnosi precoce dei tumori alla vescica: è quanto presentato oggi, nella sede della Clinica Urologica dell’Ospedale di Cattinara.

Il videolaparoscopio

Si tratta del nuovo videolaparoscopio IMAGE1 SPIESTM 3D, uno strumento all’avanguardia per gli interventi laparoscopici, in grado di fornire immagini bidimensionali (2D) e tridimensionali (3D) a colori, in altissima risoluzione (Full-HD) e fedeli alla realtà. La strumentazione è stata acquistata dal Dipartimento Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell’Università degli Studi di Trieste grazie al contributo della Fondazione CRTrieste, da sempre vicina ai principali enti di ricerca e alle strutture sanitarie del territorio.

Minimizzare l'invasività

La nuova strumentazione, che rende la Clinica Urologica al passo con i Centri Italiani più avanzati, consentirà di: rendere più precisi e veloci i complessi gesti del chirurgo durante una laparoscopia, minimizzando così ulteriormente l’invasività dell’operazione per il paziente; migliorare e accelerare l’apprendimento degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Urologia; adiuvare la diagnosi precoce dei tumori alla vescica, altrimenti molto difficilmente individuabili, grazie alle molteplici possibilità di visualizzazione offerte dallo strumento.

Alla presentazione hanno preso parte: Tiziana Benussi, Presidente della Fondazione CRTrieste; Adele Maggiore, Vicecommissario Straordinario e Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste; Roberto di Lenarda, Rettore eletto dell’Università degli Studi di Trieste; Nicolò de Manzini, Direttore del Dipartimento ad Attività Integrata (DAI) di Chirurgia e della Struttura Complessa (UCO) di Clinica Chirurgica; Carlo Trombetta, Direttore della Clinica Urologica e Giovanni Liguori, Dirigente della Clinica Urologica.

Interventi endoscopici

Gli interventi endoscopici, ovvero quelli che avvengono senza la necessità di aprire il paziente (la cosiddetta “chirurgia senza bisturi”) ma tramite l’introduzione negli orifizi naturali o nella parete addominale di un sistema di rilevazione video, connesso ad uno schermo, si sono affermati nel corso degli anni perché meno invasivi per il paziente, perché prevedono perdite ematiche molto più contenute, limitano la formazione di aderenze post operatorie e il rischio di complicanze, riducono i tempi di degenza ospedaliera e infine consentono un migliore risultato estetico.

La qualità delle immagini

Per poter eseguire questo tipo di interventi, quindi la qualità e l’affidabilità delle immagini è fondamentale. Risulta determinante, inoltre, la percezione della profondità all’interno del corpo umano: la mancanza o la scarsa percezione della terza dimensione è infatti la difficoltà principale che i chirurghi devono affrontare in questo tipo di chirurgia mini-invasiva. Per questo motivo la profondità di campo offerta dalla visione tridimensionale consentita dal nuovo sistema videolaparoscopico permette al chirurgo di operare con una straordinaria coordinazione mano-occhio, garantendo inoltre massima precisione durante movimenti complessi come annodamento e suture. La tecnologia 3D rende dunque più sicure ed efficaci anche operazioni delicate che richiedono affidabilità, come quelle di chirurgia urologica nei pazienti affetti da cancro del rene e della prostata (due tumori estremamente frequenti nell’uomo e del tutto guaribili se operati in tempo).

La formazione

Per i chirurghi in fase di formazione, il 3D facilita l’apprendimento rendendo più semplici dei gesti tecnici in realtà molto complessi. Questa tecnologia è pertanto importantissima nella didattica della Scuola di Specializzazione in Urologia: gli specializzandi impareranno prima e meglio. Studi hanno dimostrato infatti che dopo esserci esercitati in compiti laparoscopici in 3D, i tirocinanti miglioravano i loro compiti anche nelle esercitazioni fatte successivamente con sistemi 2D.

La diagnosi

Inoltre, il nuovo strumento consentirà anche un significativo passo in avanti nella diagnosi e nella terapia dei tumori della vescica, che non sempre sono facilmente individuabili. La diagnosi attraverso la cistoscopia è infatti precisa e affidabile nella gran parte dei casi se la neoformazione è esofitica, mentre la rilevazione è più complessa in caso di lesioni piatte (CIS). Grazie all’innovativo videolaparoscopio 3D e alle molteplici possibilità di visualizzazione dell’immagine endoscopica mediante transizione cromatica si possono meglio enfatizzare i dettagli anatomici ed evidenziare l’architettura vascolare dei tessuti: in questo modo diventa possibile la diagnosi precoce di carcinomi in situ della parete vescicale altrimenti non identificabili.

Tiziana Benussi (CRTrieste)

“Garantire un continuo aggiornamento tecnologico delle strumentazioni utilizzate per la diagnosi e la cura significa in primo luogo garantire un benessere sempre maggiore per il paziente – spiega il Presidente della Fondazione CRTrieste, Tiziana Benussi – Poter utilizzare apparecchiature che migliorano la precisione delle operazioni riduce non solo il tempo di recupero dopo un’operazione ma anche lo stress che inevitabilmente, anche interventi mini invasivi, generano. Sapere inoltre che queste strumentazioni sono utili anche per elaborare diagnosi precoci di tumori altrimenti non identificabili, ci fa confidare nella possibilità di intervenire per evitarne le conseguenze”.

Adele Maggiore (ASUITS)

"Ringraziamo la Fondazione CRTrieste, sempre vicina ai nostri Servizi. Grazie a questi importanti contributi possiamo potenziare le nostre attrezzature e di conseguenza migliorare l'offerta dei servizi ai cittadini" afferma Adele Maggiore, Vicecommissario Straordinario e Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. Nell’occasione è stata consegnata a tutti gli intervenuti una pubblicazione sull’attività della Scuola di Specializzazione in Urologia dell’ Università degli studi di Trieste che dal 1978 ha specializzato 111 urologi (tra cui numerosi Primari, 3 Professori Ordinari e 1 Professore Associato).