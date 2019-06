Cantiere Cattinara, Riccardi: "Inizio previsto a metà del 2020"

"Si va avanti con l'iter procedurale anche in caso di ricorso, le opere potrebbero partire la seconda metà dell'anno prossimo" lo dichiarano l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi e il commissario unico dell'ASUITS Antonio Poggiana in merito alla situazione del cantiere di Cattinara, durante un'interrogazione in terza commissione consiliare richiesta da Roberto Cosolini (PD).

La storia

Nel 2017 l'appalto da 140 milioni di euro per il lavori era stato affidato a un'ATI (associazione temporanea di imprese) presieduta dalla ditta Clea, ma pochi mesi fa l'azienda sanitaria ha sciolto l'accordo dopo aver rilevato "criticità strutturali e amministrative importanti, che mettevano a rischio la collaudabilità del progetto". Alla richiesta di un progetto esecutivo, tuttavia, la ditta non avrebbe saputo dare una risposta, nonostante gli avvertimenti, anche perentori, non fossero mancati: "sono passati 750 dei 90 giorni entro i quali l'impresa doveva presentare il progetto esecutivo", ricorda Riccardi.

L'interrogazione di Cosolini

Cosolini ha così chiesto lumi sul futuro di Cattinara ora che la ditta è stata "licenziata" e i lavori sono destinati a rimanere fermi ancora per molto, considerando inevitabili ricorsi. "Ciò che preoccupa è che le conseguenze di quanto sta accadendo le pagano i cittadini. Se già la scelta fatta di aprire un cantiere dentro un ospedale funzionante è opinabile, pensiamo cosa comporti un cantiere lasciato fermo per tanto tempo" ha dichiarato l'esponente dem, nel domandare a Poggiana e a Riccardi perché sia stata chiesta la risoluzione del contratto andando così contro le decisioni del responsabile unico del procedimento (Rup), "organo sì tecnico e non politico ma non per questo - ha fatto presente Cosolini - avulso dal dover tenere in considerazione l'interesse pubblico".

Un atto improvvido

Quanto alle tre opere permesse dal Rup, per il commissario Poggiana è stato un atto improvvido: "Le opere propedeutiche devono facilitare l'esecuzione dei lavori, all'opposto quelle eseguite sono così invasive che io non le avrei consentite - dichiarando poi che - il Rup è un ruolo a cui attiene una valutazione esclusivamente di tipo tecnico, mentre nella fattispecie le altre decisioni stanno in capo alla stazione appaltante, quindi all'AsuiTs".

Le tempistiche

Per quel che riguarda la tempistica, come spiegato dal commissario, tenendo presente che si è scelto di attivare la polizza di garanzia globale di esecuzione, qualora l'impresa subentrante decidesse di accettare (termine entro il 29 giugno), sono previsti 90 giorni per il progetto e successivamente dai 150 a 190 giorni per i pareri degli organismi di controllo. In questa prospettiva, come ha precisato Riccardi, si potrebbe pensare a una ripresa dei lavori nel secondo semestre del prossimo anno alle stesse condizioni economiche previste originariamente nel contratto.

"Scelta scellerata ristrutturare un ospedale in funzione"

Intervenuto anche Andrea Ussai (M5S): "Ristrutturare un ospedale in funzione come quello di Cattinara è stata una scelta scellerata e un azzardo approvare tre stralci di opere, di cui due eseguiti e uno no, perché ora ci sono 5 piani della torre Medica bloccati". Claudio Giacomelli (FdI) ha tuttavia sostenuto che "chi è venuto a parlare oggi in Commissione non è responsabile della scelta fatta nel 2017 in assenza della pianificazione esecutiva, una scelta anche da lui definita scellerata e fonte di disagi". Ussai ha poi voluto informarsi sulla tempistica degli interventi annunciati per migliorare la logistica del Pronto soccorso e Furio Honsell (OpenFVG) ha chiesto se esista un piano emergenziale per poter fornire comunque i servizi ai cittadini "oggi in disagio con 5 piani di ospedale sventrati".

La razionalizzazione del Pronto Soccorso

A questo proposito Poggiana ha riposto a Ussai e Honsell che sono previsti interventi di razionalizzazione degli spazi del Pronto Soccorso per un valore di 350mila euro, metà da impiegare per la ricollocazione e l'allargamento degli spazi, l'altra metà per acquistare attrezzature sanitarie specifiche per il Pronto soccorso. I lavori partiranno alla fine di agosto e si calcola dureranno un paio di mesi. Infine per il Burlo si prospetta una soluzione anche per i dipendenti amministrativi, dopo che si è pensato alla parte sanitaria e assistenziale, che saranno trasferiti in un'altra palazzina. A questo proposito Riccardi ha dichiarato che "il progetto, abbiamo scoperto, non prevedeva lo spazio per il settore amministrativo del Burlo".

Moras (Lega): "Dibattito costruttivo"

Il presidente della III commissione Ivo Moras (Lega) ha infine definito il dibattito "costruttivo, una risposta a tutte le domande pervenute, sia da destra che da sinistra, in maniera tecnica e politicamente esaustiva".

