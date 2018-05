Primo anno Consiglio Comunale Ragazze e Ragazzi: ideati e promossi progetti per i giovani

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Trieste conclude il suo primo anno di attività: i giovani Consiglieri, rappresentanti delle 7 scuole del Comune di Trieste che hanno aderito al progetto, hanno lavorato in questi mesi nel corso degli incontri facilitati dall’Associazione Kallipolis, discutendo fra loro, intervistando e coinvolgendo i portatori di interesse più significativi, ideando e promuovendo progetti pensati dai ragazzi per i ragazzi.

In particolare i Consiglieri si sono concentrati sui temi di Trieste capitale europea della scienza 2020 e de Il centenario della fine della Prima Guerra mondiale, come spunto iniziale per definire le progettualità da proporre ai ragazzi della città di Trieste.

Ieri pomeriggio, nella Sala del Consiglio comunale, i progetti promossi dal CCRR sono stati presentati all'Assessore all'Educazione, scuola, università e ricerca Angela Brandi e al presidente del Consiglio comunale Marco Gabrielli.

I tre progetti che i Consiglieri realizzeranno nella seconda annualità del loro mandato sono stati pensati dai ragazzi e sviluppati anche grazie al coinvolgimento di altri soggetti che il Comune di Trieste ha voluto contattare e che hanno dato la loro disponibilità a collaborare alla loro realizzazione.

Un anno impegnativo per i giovani Consiglieri che hanno lavorato e partecipato con interesse e competenza, supportati dagli insegnanti e dalle loro famiglie. Dopo la pausa estiva, il CCRR riprenderà le sue attività a partire dal 24 settembre per il secondo anno di lavoro.

L'assessore Brandi assieme al presidente Gabrielli ha ringraziato i ragazzi, le insegnanti e tutte le realtà coinvolte nei progetti, dall'associazione Kallipolis alla Sissa, alla Lis (Laboratorio dell'Immaginario Scientifico e FISO-Federazione Italiana Sport Orientamento-Comitato FVG, nonché i consiglieri comunali, tra cui Svab, Martini, Famulari, Porro, “che hanno collaborato attivamente affinchè si concretizzassero le 'idee' proposte'”.

Al termine tutti i tre progetti sono stati approvati all'unanimità dal Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi.

Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito del Comune di Trieste dedicato all’iniziativa: http://ccrr.online.trieste.it