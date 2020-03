Cede un ramo, volo di 20 metri in via Commerciale: gravissimo

Stava lavorando alla potatura di un albero quando un grosso ramo si sarebbe spezzato facendolo precipitare per circa 20 metri. L'uomo coinvolto nell'incidente verificatosi verso le 11 di questa mattina nei pressi della parte alta di via Commerciale, è stato intubato e portato in codice rosso all'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118 accorsi sul posto. Le sue condizioni di salute sono apparse subito molto gravi. Al momento dell'incidente non aveva documenti con sé. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e un'automedica. La notizia è in aggiornamento.

