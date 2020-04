Cefap, formazione online: percorsi di qualifica professionale per giovani, adulti e imprese

L'avvio della formazione on line per le ragazze e ragazzi frequentanti i corsi di Istruzione e Formazione Professionale del CEFAP era avvenuto già due settimane fa con i primi 4 corsi, ma con la prossima settimana vedranno la messa in regime per tutte le classi dei trienni di Qualifica di Codroipo e Tolmezzo e del quarto anno del corso Tecnico Agricolo.

Ma ieri sono partiti anche i corsi dedicati alle imprese ed adulti. Priorità è stata data ai corsi interrotti, come il CORSO DI FORMAZIONE BASE PER L'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO (UTILIZZATORI PROFESSIONALI) DEI PRODOTTI FITOSANITARI, sospeso a febbraio a seguito dell'emergenza COVID-19, che è stato riavviato con lezioni in videoconferenza e che ha visto partecipare attivamente titolari e dipendenti delle imprese agricole iscritte al corso.

Seguirà quindi l'avvio di nuovi corsi per il "Patentino Fitosanitario", di base e di aggiornamento, vista la richiesta espressa da aziende e privati di utilizzare questo periodo con attività formativa necessaria per l'impresa.

Sono previsti inoltre corsi online con il docente presente in videoconferenza in diretta, anche per i corsi della Patente di Mestiere di "Manutentore del Verde" e per quelli in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro. È possibile verificare nel sito www.cefap.fvg.it tutte le iniziative di formazione in modalità online o scrivendo a info@cefap.fvg.it.