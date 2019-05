Sorpreso con un cellulare rubato: 23enne denunciato

Nella notte tra il 24 ed il 25 maggio, la Polizia di Gorizia ha denunciato un 23enne, cittadino rumeno, per il reato di ricettazione. Il fatto è successo poco dopo la mezzanotte, quando un equipaggio in servizio ha rintracciato l’uomo, privo di documenti, in piazzale Martiri della libertà.

L’atteggiamento del 23enne, già noto alle forze dell’ordine, ha insospettito le forze dell'ordine, che hanno approfondito il controllo. Nel corso della successiva perquisizione sono stati ritrovati, nascosti nelle tasche dei pantaloni, due telefoni cellulari in ordine ai quali l’interessato non ha saputo fornire alcuna valida giustificazione.

Accompagnato in Questura, il cittadino rumeno è stato dapprima sottoposto a fermo d’identificazione e, successivamente, segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.

I due telefoni cellulari, uno dei quali è risultato essere stato rubato nei giorni scorsi a Udine, sono stati sottoposti al vincolo del sequestro penale, in attesa delle necessarie verifiche e della restituzione ai legittimi proprietari. La posizione dell’indagato è attualmente al vaglio dell’ufficio immigrazione.