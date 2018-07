Eclissi totale: la Luna incanta Trieste (FOTO)

Una cena "a lume di luna", rossa, per niente sbiadita su una terrazza da cui si domina la città, dove le persone sono piccolissime e le luci sembrano unirsi in un unico filo dorato.

È questo il posto che abbiamo scelto per ammirare uno spettacolo celeste senza paragoni. Sì, perchè proprio ieri, mezzo mondo ha volto lo sguardo verso il cielo per ammirare l'eclissi di Luna più lunga del secolo. Chi in Piazza Unità, chi sul lungomare a prendere la "tintarella di luna", chi, come noi, tra lunghe chiacchierate, bicchieri di vino e piatti stracolmi, ognuno a modo suo ha voluto documentare questo affascinante fenomeno.

Sono stati 103 minuti di pura meraviglia, a cominciare dalle 20.40, quando il Sole ci ha lasciato alcune penellate di nubi rossastre sparse tra l'azzurro del cielo.

Pochi minuti dopo è apparsa lei, la Luna, pronta a vestirsi di rosso in una notte, fortunatamente, limpida con pochissime nubi. Poco dopo, si è palesato anche Marte, il pianeta rosso, presentandosi luminoso e solenne.

Alle 22.22, come da manuale, l'eclissi è giunta al suo apice, regalando uno spettacolo incredibile

Sono undici i minuti in cui la Luna è rimasta totalmente rossa, poi ha cominciato a rivelarsi nella sua naturalezza. Qualche minuto dopo mezzanotte era ancora più bella, ancorà più luminosa. Imponente come una statua greca, è tornata a dominare il suo cielo.

Foto di Alberto Bastia:

Foto di Pablo Ritossa Serli:

Foto di Fabio Saitta:

