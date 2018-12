In occasione della consueta cena di Natale, il Gruppo comunale volontari della Protezione Civile di Muggia ha donato ieri, 16 dicembre, una targa alla pizzeria/trattoria "Alla Tappa", "un segno di ringraziamento per il supporto che ci dà in tantissime occasioni".

Presente alla cena anche il sindaco di Muggia Laura Marzi.

