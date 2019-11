Istat, fino al 20 dicembre il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

L’aggiornamento e il punto della situazione sul secondo "Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni" sono stati i temi al centro della conferenza stampa che si è svolta oggi (venerdì 22 novembre) nella sede del mercato all'ingrosso di riva Ottaviano Augusto 12 a Trieste, dove il Comune ha attivato un Ufficio Censimento per venire incontro alle diverse necessità del campione rappresentativo di cittadini interessato dal rilevamento.

“La seconda edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, a differenza dei censimenti del passato, che venivano svolti con cadenza decennale - ha spiegato l’assessore Michele Lobianco - sono ora effettuati annualmente e non coinvolgono più tutti i cittadini, ma una parte di essi, ovvero dei campioni rappresentativi”. Obiettivo dell'indagine è quello di conoscere le principali caratteristiche sociali e demografiche della popolazione del nostro Paese, il numero delle abitazioni e le caratteristiche di quelle che sono effettivamente abitate. Pertanto, la collaborazione della famiglia è molto importante per ottenere informazioni che descrivano la vita delle famiglie e degli individui. “Per questa ragione -ha ribadito l’assessore Lobianco – il Comune di Trieste, da Amministrazione amica e vicina alla gente, ha istituito l'Ufficio Censimento, con il Centro Comunale di Rilevazione, di via Ottaviano Augusto 12 (telefono 040/6755010, aperto da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 15.00) che offre un utile e puntuale supporto alle famiglie interessate dalla compilazione del questionario”.

Censimento areale

Il censimento permanente si sviluppa su articola in due rilevazioni distinte. La prima areale: consiste in una rilevazione porta a porta di tutte le unità di rilevazione (famiglie) presenti in una data area (sezione o indirizzo). Questa viene effettuata “alla cieca”, ovvero andando sul territorio a rilevare direttamente la popolazione dimorante, senza una lista precompilata. Tale rilevazione si è già conclusa il 20 novembre scorso e ha visto coinvolti 172 civici del Comune di Trieste in cui dimorano circa 850 famiglie. Di queste ultime, più dell' 80% ha risposto positivamente all'obbligo censuario e per questo il Comune di Trieste ringrazia sentitamente le famiglie rispondenti per la gentile collaborazione.

Rivelazione da lista

La seconda è una rilevazione da lista. In questa sono coinvolte quasi 7000 famiglie residenti nel Comune di Trieste. Esse sono state individuate su base campionaria e contattate da ISTAT tramite una lettera, nella quale l'intestatario (o persona di riferimento) viene invitato alla compilazione on-line del questionario. Fino al 13 dicembre la famiglia campione può procedere autonomamente alla compilazione del questionario via WEB, utilizzando le credenziali di accesso riportate sulla lettera informativa ricevuta da ISTAT. Ad oggi quasi il 50% delle famiglie campionate ha risposto in autonomia. Per la compilazione del questionario, le famiglie possono contare sull'ausilio di 48 rilevatori che, identificabili dal cartellino di riconoscimento e dotati di tablet, si muovono sul territorio comunale per effettuare le interviste a domicilio alle famiglie loro assegnate. Si invitano quindi le famiglie campione che non hanno ancora adempiuto all'obbligo censuario a contattare gli operatori del Centro Comunale Rilevazione in modo da prendere un appuntamento con il rilevatore di riferimento per l'intervista a domicilio.

Partecipare al Censimento, che si chiude il 20 dicembre, e' un obbligo di legge e dal 14 al 20 Dicembre la compilazione del questionario sarà possibile solo tramite intervista con un operatore comunale.