Centri estivi comunali: al via le attività per i bambini

Stanno per iniziare le attività di centro estivo organizzate dal Comune di Trieste per i bambini delle fasce di età di nido d’infanzia, scuola dell’infanzia e scuola primaria.

Le attività per i bambini in età di scuola primaria partiranno lunedì 18 giugno nella scuola Mauro e nella scuola Morpurgo; dal 2 luglio aprirà anche la sede della scuola Laghi.

Le attività per i bambini in età di nido d’infanzia e di scuola dell’infanzia inizieranno invece il 2 luglio nei nidi Zuccherofilato, La Mongolfiera/Lunallegra, Elmer ed Acquerello e le scuole dell'infanzia Ferrante Aporti, Pollitzer, Primi Voli, Stella Marina e Pallini. L'organizzazione del servizio prevede tra l'altro, per i bambini di scuola dell'infanzia e primaria, anche uscite al mare e sul territorio, per offrire l'opportunità di riscoprire, tramite un'esperienza educativa, ludica e ricreativa, luoghi e caratteristiche propri della città, a partire dal castello di Miramare.

La riunione di presentazione del servizio per i bambini in età di nido e di scuola dell'infanzia è fissata per lunedì 25 giugno, alle ore 18.00 nella sede del Teatrino di San Giovanni, in via San Cilino 99.