Centri estivi con limitazioni e scuole chiuse: la manifestazione in piazza Unità

Il movimento contro ogni violenza sulle donne organizza una manifestazione, il 20 giugno dalle 9:30 alle 12:30 in piazza Unità per chiedere al governo maggiori tutele verso le donne, per il loro ruolo chiave e trascurato dalle attuali misure di sostegno dopo il periodo del lockdown, in particolare a causa delle scuole chiuse e dei centri estivi con limitazioni. Il Movimento assiste, supporta, affianca e tutela le donne per far valere i loro diritti e quelli delle loro bambine e dei loro bambini. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato.

L’economia deve ripartire, ed è ripartita. L’ISTAT ci dice che, ad aprile 2020, l’occupazione in Italia ha subito un forte calo: -1% degli uomini e -1,5% delle donne. E non solo: è stata registrata una forte diminuzione delle persone in cerca di lavoro: -17,4% degli uomini e ben - 30,6% delle donne. Questo dato ci dice che le donne sono chiamate a scegliere tra il lavoro domestico e il lavoro extra- domestico e quindi denuncia come, ancora tuttora, alle donne spetta tutto il carico del lavoro di cura all’interno delle mura domestiche. Non solo le donne lavorano meno fuori casa, ma addirittura non cercano più lavoro.

All’interno del dibattito pubblico si sente sempre parlare di genitori, di famiglie (che tipo di famiglie?) e ci si dimentica di una categoria sociale che ha dei bisogni e delle necessità particolari e peculiari: le donne.

Mai abbiamo sentito un cenno, un accenno di interesse e/o di preoccupazione verso le donne alle quali, nello stesso silente modo, è stata data tutta la responsabilità delle mansioni di cura di cui le categorie più deboli hanno bisogno. Chiusa la scuola, chiusi i centri ricreativi, fatta legge il divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati, chi si è presa in carico totalmente la cura dei nostri bimbi e delle nostre bimbe? Le donne!

Le donne hanno smesso di uscire per andare a lavorare, le donne sono diventate anche insegnanti grazie alla DAD, le donne si prendono cura delle persone anziane della famiglia, alle donne è stato concesso lo “smartworking”, peccato però che lavorare da casa vuol dire fare almeno 2 cose contemporaneamente, lavorare da casa per le donne con figli è IMPOSSIBILE! Perché stare a casa con i figli è già un lavoro produttivo e riproduttivo.

È arrivato il momento di pensare alle donne in un altro modo, da un’altra prospettiva. Basta sacrificarci sull’altare della cura della famiglia, i bambini, le bambine e le nuove generazioni sono patrimonio da salvaguardare da parte di tutti, devono essere anche le istituzioni a prendersi la responsabilità della formazione delle future generazioni.

È arrivato il momento di pensare a noi donne come a delle persone che hanno diritto, tanto quanto gli uomini, al lavoro fuori casa. È arrivato il momento di rendersi conto che la chiusura delle scuole prima e i numeri limitati nei centri estivi ora, penalizzano le donne e il loro prezioso lavoro fuori casa. Per di più se si tratta di donne da sole, avulse dal sistema familiaristico, che nella realtà non trova riscontro sufficiente.

Chiediamo, in quanto donne, madri e lavoratrici, una tutela più specifica, un dibattito pubblico e politico che includa esplicitamente la presa in carico dei nostri bisogni e non solo attraverso sporadici ed emergenziali interventi. È necessario introdurre, ora più che mai, all’interno delle politiche di programmazione economica, degli interventi a breve, medio e lungo termine, che riescano a garantire l’acquisizione e il mantenimento di uno status economico e psicologico di benessere per noi donne e, di riflesso e in parallelo, per le nostre figlie e i nostri figli.

Movimento Contro Ogni Violenza Sulle Donne

movimentoviolenzadonne@gmail.com

La petizione "Comuni: Donne, bambini, scuole e centri estivi: un dramma tenuto nascosto": http://chng.it/n9fks27dJp