Richieste d'aiuto in picchiata, il Centro contro la violenza sulle donne lancia l'allarme

Le segnalazioni e le telefonate al Centro antiviolenza Goap sono diminuite di percentuali che toccano anche il 50 per cento. Nonostante in questo momento il focus dell'emergenza sia sul comparto economico e produttivo necessario per far ripartire il Paese, a Trieste "sopravvive" un problema che, con la richiesta di rimanere a casa per limitare il contagio, non ha fatto altro che aumentare il livello di preoccupazione preesistente e, in alcuni casi, la tensione all'interno delle abitazioni. A lanciare l'appello è infatti il Centro antiviolenza Goap del capoluogo regionale che continua "a stare accanto alle donne e ai loro bambini" e che ha voluto fornire le informazioni precise in merito agli orari e al numero di telefono dedicato.

Il numero da chiamare

Quelle quattro mura molto spesso non sono così accoglienti e rimanervi dentro, per molte donne "non è affatto semplice". Per questo, le operatrici del Centro lavorano tutti i giorni della settimana per rispondere agli appelli delle donne vittime di violenza che, sottolinea il Centro, "è importante che sappiano che non sono sole". La chiamata può essere fatta allo 040 3478778 nelle seguenti fasce orarie: lunedì dalle 9.00 alle 15.00, martedì e mercoledì dalle 12.00 alle 18.00, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 15.00 , sabato e domenica dalle 9.00 alle 15.00.

Per contattare il Centro si può anche utilizzare l'indirizzo di posta elettronica info@goap.it (inviando una mail) oppure scrivendo alla pagina Facebook @centroantiviolenzagoap.