Calcolosi a Cattinara, la testimonianza di un paziente

Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di un paziente che ha chiesto di restare anonimo.

"La sanità in Fvg a mio avviso sta peggiorando, recentemente mi sono sottoposto ad un altro trattamento eswl all'ospedale di Cattinara, nonostante le rassicurazioni del precedente Direttore Delli Quadri nel 2017 del nuovo litotritore ad oggi non si vede nemmeno l'ombra. Sembra che la procedura di acquisto sia in alto mare, ricorrendo a costosi noleggi con ripercussioni negative sui pazienti per lunghe liste di attesa. Ho notato che oltre ai disagi dovuti al riçorso al noleggio del litotritore, il personale medico ed infermieristico assegnato al centro calcolosi si è drasticamente ridotto; a titolo esemplificativo nel mio caso l'accesso venoso pre-trattamento me lo stava eseguendo la dottoressa specializzanda per assenza dell'infermiera dirottata in altri reparti. Anche alla visita di controllo post trattamento ho notato che infermieri non ce n'erano e nemmeno il medico, sono stato visitato da un'altra specializzanda, molto brava".

"In conclusione a distanza di più di un anno sono cambiati il Direttore Generale e il Presidente della Regione Fvg ma le condizioni cui sono costretti ad operare i bravissimi medici ed infermieri del centro calcolosi a mio avviso sono peggiorate. Esorto la classe politica e la direzione sanitaria ad attivarsi concretamente in modo da mettere a disposizione strumentazione e risorse umane per valorizzare tale struttura sanitaria a vantaggio dei numerosi pazienti".