Spruzza qualcosa nell'aria, evacuato il Giulia e chiuso per mezz'ora

«Notizia in diretta dal Giulia: un mato xe andà in escandescenze e ga spruzzà peperoncin in tutto el centro commerciale. Sembra che la polizia lo ga fermà, pero' i negozi xe tutti chiusi e la gente portada fora». Questa la testimonianza diretta di un lettore circa l'episodio avvenuto poco fa a "Il Giulia".

Evacuato Il Giulia

ll centro commerciale nel rione di San Giovanni è rimasto chiuso per mezz'ora, a causa del gesto di una donna che dopo aver dato in escandescenze ha spruzzato qualcosa nell'aria nei locali de "Il Giulia".

Le persone presenti all'interno sono quindi state evacuate e sul posto sono intervenuti Polizia e Vigili del Fuoco. Dalla testimonianza pare vi sia stata una lite e che in seguito alcune persone si siano sentite male.

Ora fortunatamente tutto è tornato alla normalità.

