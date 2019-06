Centro Congressi, Lodi - Dipiazza: “Sarà pronto in anticipo per ESOF 2020”

Lo ha dichiarato nei giorni scorsi il sindaco Roberto Dipiazza e lo ha ribadito ieri l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi: i lavori per il centro congressi procedono speditamente e la struttura da 2300 posti sarà pronta entro il luglio del prossimo anno, in tempo per ESOF 2020 e addirittura prima (marzo - aprile secondo il primo cittadino).

Il sopralluogo

"Nei giorni scorsi - dichiara l'assessore Lodi su Facebook - con il Sindaco Roberto Dipiazza e la collega Serena Tonel abbiamo fatto un sopralluogo nel cantiere che vedrà la realizzazione del nuovo Centro Congressi. Siamo stati accolti dall’ingegner Bravar e da tutto il suo staff costituito da diverse imprese triestine e professionisti ,che ci hanno aggiornato sull’avanzamento dei lavori. I lavori continuano bene e spediti per un’opera di grande importanza per Trieste in vista di Esof 2020 ma anche per il futuro della città".

La situazione

Lo stato attuale dei lavori, illustrato dagli assessori e dal sindaco, fa ben sperare: ci sono già le fondamenta del cosiddetto magazzino "28 bis", che insieme al 27 costituirà il Centro Congressi, e la struttura esterna comprensiva di collegamento con il 27 potrebbero essere finite entro settembre. L'ammontare del progetto raggiunge quasi i 12 milioni, di cui 5,5 investiti dal Comune.