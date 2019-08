Dal 2 settembre attivo il centro estivo

Un centro estivo di fine estate a due passi da casa: è la proposta che l’Azione Cattolica dei Ragazzi di Trieste fa a tutti i bambini nati tra il 2008 e il 2013, un’occasione per conoscersi e stare insieme attraverso il gioco. L’appuntamento è da lunedì 2 a venerdì 6 settembre nei locali della parrocchia di San Marco Evangelista (via Modiano 1/1). Tre giornate, dalle 7.30 alle 18, in compagnia di tanti coetanei e di educatori laici entusiasti e preparati, che accompagneranno i più piccoli in numerose e varie attività (non mancherà la possibilità per chi lo desidera di dedicare un po’ di tempo a finire insieme gli ultimi compiti). Informazioni e moduli per l’iscrizione sono scaricabili sul sito www.azionecattolica.trieste.it; l’iscrizione potrà essere effettuata inviando via mail all’indirizzo timeout@azionecattolica.trieste.it i moduli debitamente compilati, firmati e scansionati, unitamente alla copia del bonifico bancario e alla documentazione richiesta. Il costo è di 50€ (40€ in caso di fratelli); ai non soci verranno chiesti 10€ in più per l’assicurazione.