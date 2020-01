Cernigoi non gradita al convegno: "La Digos mi ha chiesto di uscire"

La giornalista di sinistra partecipa all'inaugurazione della mostra 'Karen - un popolo in lotta' e la Digos si avvicina invitandola a lasciare la sala comunale. Il fatto, raccontato appunto dalla giornalista e storica Claudia Cernigoi in una nota, è successo sabato 18 gennaio a palazzo Gopcevich nella sala 'Bobi Bazlen' e l'evento, patrocinato dal Comune, era già stato segnalato la scorsa settimana dal gruppo dem del Consiglio Comunale: "l'iniziativa è organizzata da associazioni vicine al movimento di estrema destra CasaPound - avevano denunciato gli esponenti del centrosinistra - e dalla sua casa editrice, che annovera tra i suoi relatori e autori delle foto personaggi dalla fama lugubre e con precedenti penali, e non può essere sostenuta dal Comune di Trieste".

La querelle

Tra i relatori Franco Nerozzi, Alberto Palladino e Filippo Castaldini, con la partecipazione del giornalista Fausto Biloslavo che condividendo il post dell'evento su Facebook aveva dichiarato “venite alla presentazione e giudicate”. Invito accettato da Claudia Cernigoi che si è presentata in sala Bazlen per seguire, appunto, un evento aperto a tutti, fino a che qualcuno non le si è avvicinato: "si sono presentati come agenti della Digos- racconta la giornalista - e quello che dovrebbe essere il dirigente ha iniziato a dirmi che 'cortesemente' era il caso che uscissi dalla sala. Ma non se ne parla neppure, gli ho risposto, ho tutti i diritti di stare qua dentro ad ascoltare, e loro (erano più di uno a farmi questi discorsi, per cui li accorpo) mi hanno spiegato che gli organizzatori hanno detto che sono 'persona non grata' e quindi non posso assistere alla presentazione".

"Un problema di ordine pubblico"

Questa la risposta di Cernigoi: "Non esiste, ho risposto, la sala è comunale, non è una sede privata, l’iniziativa è pubblica, io sono giornalista iscritta all’albo e chiedo di far valere il mio diritto di cronaca, oltre al fatto che dato che pago le tasse questa sala è messa a disposizione di terzi anche grazie ai miei soldi. A questo punto mi è stato fatto presente che se la mia presenza in sala crea un problema di ordine pubblico, perché sono sgradita a qualcuno, loro devono intervenire e farmi uscire".

"Da parte mia - conclude Cernigoi - ho ribattuto che se la mia sola presenza silenziosa e immobile in una sala pubblica dà fastidio a qualcuno è questo qualcuno che crea un problema di ordine pubblico, perché io non sto commettendo alcun reato, mentre il “qualcuno” vuole impedirmi un mio buon diritto".