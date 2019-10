Bufera su Rubio, il fratello di uno degli agenti uccisi: "Ti auguro di perdere un tuo caro"

"Se colgo impreparato pure te fai la fine di mio fratello. Tu auguro di perdere un tuo caro". E' questa la risposta di Gianluca Demenego, fratello uno dei due agenti della Polizia di Stato uccisi venerdì 4 ottobre a Trieste, in merito al tweet di Chef Rubio apparso ieri sul celebre social. Venerdì 4 ottobre Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, due agenti in servizio presso la Questura di Trieste sono stati uccisi dal 29enne di origini dominicane Stephan Meran Alejandro Augusto.

Dopo la tragedia che ha colpito la città intera, sui social si sono scatenate diverse reazioni e anche la politica ha condannato apertamente le parole di Rubio. La risposta più dura dal punto di vista emotivo l'ha pubblicata il fratello di Demenego. "Tieni sempre alta la guardia - ha scritto Gianluca su Facebook - perché se colgo impreparato pure te fai la fine di mio fratello. Uomo di merda, ti auguro di perdere un tuo caro".

Una reazione che è arrivata fino allo Chef che ha rispedito al mittente le accuse. "Grazie ai politici infami che sfruttano dichiarazioni chiare di denuncia per sciacallare ha risposto Rubio - e buttare benzina sul fuoco. Grazie agli analfabeti funzionali. Grazie a tutti voi per questo odio senza senso. Fratello, rispetto il tuo dolore, ma non hai compreso" in un tweet in riferimento anche alla presa di posizione dell'ex ministro degli Interni Matteo Salvini che ieri 5 ottobre aveva accusato il celebre chef di stupidità.