Sparatoria davanti alla Questura, chi ha sparato

E' un 29enne dominicano affetto da problemi psichici l'uomo che oggi, 4 ottobre, ha ucciso gli agenti Pierluigi Rota e Matteo De Menego durante la sparatoria in Questura a Trieste. Alejandro Augusto Stephan Meran è rimasto ferito non in modo grave. Il fratello, Carlysle Stephan Meran di 32 anni, è stato bloccato nei sotterranei dalle Unità operative di pronte intervento. Entrambi sono titolari di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.