Da Trieste agli Emirati Arabi, il chirurgo plastico Costantino Davide a Dubai

Torna una volta al mese in città per mantenere l'attività anche qui e soprattutto per i figli ma si è trasferito da ormai un anno negli Emirati Arabi il chirurgo plastico Costantino Davide.

A colpire la clinica privata che lo ha voluto a Dubai sicuramente la sua esperienza internazionale: Davide ha lavorato infatti per tre anni in Brasile, dove spiega che alcuni interventi in particolare venivano fatti di frequente.

Dopo aver ricevuto una proposta formale di contratto e aver sostenuto l'esame governativo per ottenere la licenza il chirurgo triestino ha potuto cominiciare il suo lavoro a Dubai. Lì in particolare c'è molta richiesta nel suo campo, forte concorrenza e campagne pubblicitarie, molti i medici che si sono trasferiti di recente.